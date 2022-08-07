Славянск обстреляли из артиллерии, обошлось без жертв

Российские оккупационные войска утром 7 августа обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях.



По словам мэра, пострадал частный сектор города. Обошлось без жертв.



«Воскресенье, 7 августа. После нескольких дней затишья снова обстрел города. На этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска. К счастью, обошлось без раненых и жертв. Берегите себя! Мы вместе!», - написал Лях в Facebook.

На оккупированной территории Донецкой области от обстрелов за субботу, 6 августа, погибли три человека. Еще восемь человек ранены. В то же время на подконтрольной территории Донетчины российские оккупанты убили пятерых и ранили восьмерых гражданских лиц за сутки.



Российские силы пытались прорвать оборону на Авдеевском направлении, но были отброшены и понесли потери, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.