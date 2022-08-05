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Можно перезимовать во Франции: Куда предлагают эвакуироваться жителям Славянска

05 августа 2022, 10:47

Можно перезимовать во Франции: Куда предлагают эвакуироваться жителям Славянска

Для жителей Славянска, которые решили эвакуироваться, есть несколько вариантов бесплатного размещения. Об этом заявил мэр города Вадим Лях.

«В городе продолжается эвакуация граждан. Завтра будет автобус в Покровск — на поезд во Львов и Кропивницкий. Кировоградская область принимает жителей Донетчины с бесплатным расселением, организацией питания и социальных выплат», — отметил Лях.

Также, по его словам, в понедельник, 8 августа, все желающие смогут уехать в Коростень Житомирской области. Там тоже бесплатно расселят, обеспечат питание и социальные выплаты.

«Имеющие загранпаспорта и право выезда за границу могут воспользоваться возможностью перезимовать во Франции. Подобрали для славянцев отличную муниципальную программу: поселят в семьях или выдадут отдельное социальное жилье, обеспечат питание и соцпомощь. Дети смогут посещать сад и школу», — проинформировал мэр.

Напомним, из Славянска уже эвакуировались 80% жителей.

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