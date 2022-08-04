Из Славянска эвакуировались 80% жителей — мэр

Из Славянска уже эвакуировались 80% жителей. Об этом заявил мэр города Вадим Лях.



«В городе, где проживало 100 тысяч населения, сейчас остается около 20 тысяч. Но все же продолжают уезжать каждый день в разных направлениях. Это и Кировоградская область, и Житомирская область, Львовская область, есть выбор, можно уехать и во Францию», — сказал он.



По его словам, эвакуационный поток немного снизился.



«Ждем, что все-таки увеличится количество желающих, потому что не за горами отопительный сезон. А он, знаем, будет очень тяжелым, его уже практически не будет», — сказал Лях.



Ранее сообщалось, что на днях начался процесс обязательной эвакуации из Донецкой области из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов и невозможности обеспечить отопительный сезон в регионе.