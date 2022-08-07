Слов'янськ обстріляли з артилерії, обійшлося без жертв

Російські окупаційні війська вранці 7 серпня обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Про це повідомив міський голова Вадим Лях.



За словами мера, постраждав приватний сектор міста. Обійшлося без жертв.



«Неділя, 7 серпня. Після кількох днів затишшя знову обстріл міста. На цей раз постраждав приватний сектор практично у центрі Слов'янська. На щастя, обійшлося без поранених та жертв. Бережіть себе! Ми разом!», - написав Лях у Facebook.

На окупованій території Донецької області від обстрілів за суботу, 6 серпня, загинуло троє людей. Ще восьмеро людей поранено. На підконтрольній території Донеччини російські окупанти вбили п'ятьох і поранили вісьмох цивільних осіб за добу.



Російські сили намагалися прорвати оборону на Авдіївському напрямку, але були відкинуті та зазнали втрат, повідомляє Генштаб Збройних сил України.