США предоставят Украине новый пакет военной помощи и грант на социальные выплаты

Президент США Джозеф Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до 1 миллиардов долларов Украине в сфере безопасности и обороны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл.



Как отмечается в сообщении министерства обороны США, этот пакет является крупнейшим единоразовым изъятием оружия и техники США.



Пакет включит в себя дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, 20 минометных систем калибра 120 мм и 20 тысяч боеприпасов к ним, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, тысячу Javelin и сотни противотанковых систем AT4, а также 50 бронированных медицинских автомобилей, противопехотные боеприпасы Claymore, взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование. Кроме того, в помощь входят также медицинские принадлежности, среди которых аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.



В общей сложности, с момента прихода к власти президента Байдена США выделили Украине около 9,8 миллиардов долларов помощи в области безопасности. С 2014 года США выделили Украине более 11,8 миллиардов долларов военной помощи.



«Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности для того, чтобы изменить ситуацию», - подчеркнули в министерстве.



Кроме этого группа Всемирного банка объявила о дополнительном финансировании в размере 4,5 миллиардов долларов для Украины в рамках проекта PEACE. Целью гранта является помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей, вызванных продолжающейся войной.



Как сообщает пресс-служба ВБ, пакет финансирования состоит из гранта, предоставленного США.



«США через Агентство США по международному развитию (USAID) в координации с Министерством финансов США предоставляют дополнительные 4,5 миллиарда долларов в качестве прямой бюджетной поддержки правительству Украины, чтобы помочь смягчить острый дефицит бюджета, вызванный жестокой военной агрессией Путина», - отмечается также в пресс-релизе USAID.



Согласно ему, правительство Украины получит финансирование траншами, начиная с выплаты 3 миллиарда долларов в августе.



Всемирный банк указывает, что дополнительное финансирование будет способствовать поддержанию возможностей правительства выполнять основные функции на национальном и региональном уровнях.



В частности, средства помогут правительству Украины покрыть социальные выплаты, медицинские услуги и пенсии.