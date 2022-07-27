Деньги по программе «єДопомога» можно будет получить в отделениях «Укрпошты»

Граждане Украины, подходящие под категории предоставления выплаты по программе «єДопомога», при отсутствии банковского счета смогут получить ее в отделениях «Укрпошты». Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.



«Наличие банковского счета не обязательно: при заполнении заявления на сайте нужно просто указать об отсутствии IBAN и при условии принятия решения международной организацией люди получат свои денежные средства в отделениях "Укрпошты"», – отметили в компании.



В рамках проекта «єДопомога» денежную помощь от международных организаций в размере 2,2-2,5 тысяч гривен ежемесячно могут получать пенсионеры, украинцы на оккупированных, деоккупированных территориях или территориях с активными боевыми действиями, а также внутренне перемещенные лица, многодетные семьи, лица с инвалидностью, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие малолетнего ребенка.