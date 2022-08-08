США нададуть Україні новий пакет військової допомоги та грант на соціальні виплати

Президент США Джозеф Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до 1 мільярда доларів Україні у сфері безпеки та оборони. Про це заявив речник Пентагону Тодд Брессейл.



Як зазначається у повідомленні міністерства оборони США, цей пакет є найбільшим одноразовим вилученням зброї та техніки США.



Пакет включить додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, 75 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм, 20 мінометних систем калібру 120 мм і 20 тисяч боєприпасів до них, боєприпасів для сотень, а також 50 броньованих медичних автомобілів, протипіхотні боєприпаси Claymore, вибухові речовини С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання. Крім того, до допомоги входять також медичне приладдя, серед яких аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.



Загалом з моменту приходу до влади президента Байдена США виділили Україні близько 9,8 мільярда доларів допомоги в галузі безпеки. З 2014 року США виділили Україні понад 11,8 мільярда доларів військової допомоги.



«Щоб задовольнити зростаючі потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості для того, щоб змінити ситуацію», - наголосили у міністерстві.



Окрім цього група Світового банку оголосила про додаткове фінансування у розмірі 4,5 мільярда доларів для України в рамках проекту PEACE. Метою гранту є допомога уряду України у задоволенні невідкладних потреб, викликаних війною, що триває.



Як повідомляє прес-служба СБ, пакет фінансування складається із гранту, наданого США.



«США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у координації з Міністерством фінансів США надають додаткові 4,5 мільярда доларів як пряму бюджетну підтримку уряду України, щоб допомогти пом'якшити гострий дефіцит бюджету, викликаний жорстокою військовою агресією Путіна», - наголошується також у прес-релізі USAID.



Згідно з ним, уряд України отримає фінансування траншами, починаючи з виплати 3 мільярдів доларів у серпні.



Світовий банк зазначає, що додаткове фінансування сприятиме підтримці можливостей уряду виконувати основні функції на національному та регіональному рівнях.



Зокрема кошти допоможуть уряду України покрити соціальні виплати, медичні послуги та пенсії.