Соледар: Якщо тривають бої, як евакуюватися з міста? ►

Соледар Донецької області вже місяць знаходиться під масованим обстрілом. Костянтин наважився виїхати з міста після прильоту снаряда біля двору своїх сусідів. Два осколки прошили паркан і потрапили в живіт та таз сусіда. Батько загиблого досі не може повірити, що закопав сина на городі.

Евакуацією із Соледара сьогодні займається група луганських волонтерів, у складі якої є й іноземці, які вирішили допомогти мешканцям Донбасу. «Новини Донбасу» познайомилися з Пилипом у Сєвєродонецьку, тоді він також керував евакуацією. Хлопець родом із Санкт-Петербурга, але не зміг сидіти склавши руки, коли Путін наказав військам РФ напасти на Україну.



«Вивозимо людей із Соледара, вже десь тиждень. Туди великими машинами заїжджати не можна, заїжджаємо на маленьких і привозимо сюди. Зараз нарешті люди схаменулися. Десь там ловить зв'язок, вони дзвонять, просять їх евакуювати, родичі просять їх евакуювати. Взагалі Соледар чудове місто. Усі знають, тобто. можна просто заїжджати, питати ім'я. Там навіть адреси не треба питати. Запитуєш ім'я, тобі перший місцевий, якого ти евакуював, показує далі, як їхати», - розповів Пилип.



Усього протягом дня зазвичай вдається евакуювати від шістдесяти до вісімдесяти людей. Зараз люди охоче виїжджають, хоча на вулицях все ще можна зустріти маленьких дітей, що гуляють. Волонтери проводять розмови з їхніми батьками і вмовляють подумати не про себе, а про дитину, якій незабаром потрібно буде до школи.



Не завжди все проходить гладко. Днями один із волонтерів отримав контузію від снаряда, що розірвався біля машини. Чоловіка оперативно доправили до лікарні, де зараз проходить лікування.



З 30 липня у всій підконтрольній частині Донецької області оголошено обов'язкову евакуацію. Це пов'язано не тільки з безперервними бойовими діями. Через перебиті комунікації в зимовий період у регіоні швидше за все не буде можливості запустити опалення, водопостачання, також можливі перебої з електрикою. Влада та волонтери закликають людей їхати.