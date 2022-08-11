Росармія веде наступ на Мар'їнку та Піски — Генштаб ЗСУ

Російська армія зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Повідомляється, що на Слов'янському напрямку противник продовжував обстріли з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вернопілля, Богородичного, Мазанівки та інших.



На Краматорському напрямку окупанти залучили реактивну артилерію та танки біля Сіверська, Верхньокам'янського, Серебрянки та Григорівки. Вели наступ поблизу Григорівки та Верхньокам'янського – успіху не мали, відійшли. Бойові дії продовжуються в районі Івано-Дар'ївки.



На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли українських військ з танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки, Бахмутського, Веселої Долини та інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута та Зайцевого.



Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Українські військові відігнали загарбників назад. Противник безрезультатно вів наступальні та штурмові дії недалеко від Бахмутського та Зайцева. З втратами відступив. У районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії продовжуються.



На Авдіївському напрямку супротивник здійснював артилерійські обстріли біля Мар'їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісок, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступ у напрямках Мар'їнки та Пісок, бойові дії продовжуються.



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