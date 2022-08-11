У полоні окупантів перебуває 130 жінок, які вийшли з території «Азовсталі» - Верещук

11 серпня 2022, 16:04

У полоні окупантів перебуває 130 жінок, які вийшли з території «Азовсталі» - Верещук

На металургійному комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі російська армія захопила у полон понад 130 жінок-військовослужбовців ЗСУ, серед яких були прикордонники та медики. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«У нас із «Азовстали 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку «Азов», серед них військові медики, серед них прикордонники, серед них – 36 бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них Збройні сили та інші формування», - сказала вона, додавши що домагатиметься їх звільнення.

Ірина Верещук закликала світову спільноту звернути увагу на дії РФ щодо поводження з військовополоненими.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в планах російських окупантів влаштувати «суд» над військовополоненими ЗСУ у захопленому армією РФ Маріуполі у День незалежності України.

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