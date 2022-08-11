«ДНР» заявила, что отравлений аммиаком не было: Как сегодня выглядит Донецкий пивзавод

В оккупированном Донецке. Скриншот

В оккупированном Донецке возросло количество пострадавших во время масштабного пожара на пивоваренном заводе в Калининском районе.



Как сообщает сепаратистский сайт «ДАН», погиб один сотрудник предприятия, еще трое ранены.



Кроме того, на заводе сообщили, что случаи отравления после разлива аммиака не зафиксированы. Пожар уже ликвидирован.



Репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко показал, как сегодня выглядит Донецкий пивзавод.



«В результате попадания снаряда произошла утечка аммиака, на месте до сих пор работают спасатели МЧС», — уверяет Руденко.







Ранее сообщалось, что в Донецке — масштабный пожар на пивзаводе, произошла утечка аммиака. Ее удалось ликвидировать. Также «ДНР» заявляла об одном погибшем и двоих пострадавших.