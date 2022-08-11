Радіаційне тло на ЗАЕС у нормі – «Енергоатом»

Станом на 17 годину вечора четверга радіаційне тло на Запорізькій атомній електростанції становить 11-12 мкР/година, що відповідає природним нормам. Про це повідомило держпідприємство «НАЕК "Енергоатом"».
«Жодної пожежі, у тому числі на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про який пишуть окупантські паблики та російські ЗМІ, немає», – зазначили в компанії.
Як пояснили в «Енергоатомі», російські ЗМІ розповсюджують чергові фейки для подальшої дестабілізації ситуації навколо ЗАЕС та нагнітання панічних настроїв серед населення.
У НАЕК закликали довіряти лише офіційним джерелам, які надають перевірену інформацію.
Раніше російські війська знову обстріляли Запорізьку АЕС і розташовані поруч об'єкти.
Зокрема, зафіксовано п'ять «прильотів» у районі комендатури станції – безпосередньо поряд із ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання.
На невеликій ділянці спалахнула трава, ніхто не постраждав.
Крім того, окупанти обстріляли район пожежної частини, розташованої неподалік ЗАЕС.