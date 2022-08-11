Радіаційне тло на ЗАЕС у нормі – «Енергоатом»

Станом на 17 годину вечора четверга радіаційне тло на Запорізькій атомній електростанції становить 11-12 мкР/година, що відповідає природним нормам. Про це повідомило держпідприємство «НАЕК "Енергоатом"».



«Жодної пожежі, у тому числі на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про який пишуть окупантські паблики та російські ЗМІ, немає», – зазначили в компанії.



Як пояснили в «Енергоатомі», російські ЗМІ розповсюджують чергові фейки для подальшої дестабілізації ситуації навколо ЗАЕС та нагнітання панічних настроїв серед населення.



У НАЕК закликали довіряти лише офіційним джерелам, які надають перевірену інформацію.



Раніше російські війська знову обстріляли Запорізьку АЕС і розташовані поруч об'єкти.



Зокрема, зафіксовано п'ять «прильотів» у районі комендатури станції – безпосередньо поряд із ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання.



На невеликій ділянці спалахнула трава, ніхто не постраждав.



Крім того, окупанти обстріляли район пожежної частини, розташованої неподалік ЗАЕС.