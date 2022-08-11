В Марьинке эвакуационная группа попала под обстрел – ранены двое полицейских

Во время обстрела со стороны российских войск по Марьинке Донецкой области пострадали два человека из эвакуационной группы. Об этом сообщили в полиции области.



Снаряд разорвался у полицейского автомобиля. По автомобилю прицельно ударили из крупнокалиберного миномета во второй раз. В этот момент в салоне было пятеро пожилых людей, они не пострадали. Двое из трех правоохранителей получили осколочные ранения, водителю перебило артерию. Несмотря на кровотечение, они продолжили движение, пока не доставили эвакуированных в безопасное место.

Раненые правоохранители преодолели 17 километров на пути в больницу в городе Курахово, где хирурги остановили кровотечение. К спасению жизни правоохранителей присоединились коллеги, оперативно сдавшие кровь.



В больнице Днепра в одной палате с полицейскими лежит и спасенный ими житель Красногоровки – его вместе с пятилетней дочкой вытащили из-под завалов дома.



Экипаж «Белый ангел» эвакуировал более 1500 человек из Марьинской громады.

Разрушенные и выжженные дома, не утихающие обстрелы, мирные жители, не выходящие из подвалов — так сейчас живет прифронтовая Марьинка на Донетчине.