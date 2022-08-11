У Мар'їнці евакуаційна група потрапила під обстріл – поранено двох поліцейських

Під час обстрілу з боку російських військ Мар'їнкою Донецької області постраждали двоє людей з евакуаційної групи. Про це повідомили у поліції області.



Снаряд розірвався біля поліцейського автомобіля. У цей момент у салоні було п'ятеро людей похилого віку, вони не постраждали. Двоє з трьох правоохоронців зазнали осколкових поранень, водію перебило артерію. Незважаючи на кровотечу, вони продовжили рух, доки не доставили евакуйованих у безпечне місце.



Автомобілем прицільно вдарили з великокаліберного міномета. Поранені правоохоронці подолали 17 кілометрів на шляху до лікарні у місті Курахове, де хірурги зупинили кровотечу. До порятунку життя правоохоронців приєдналися колеги, які оперативно здали кров.



У лікарні Дніпра в одній палаті з поліцейськими лежить і врятований ними мешканець Красногорівки – його разом із п'ятирічною донькою витягли з-під завалів будинку.



Екіпаж «Білий ангел» евакуював понад 1500 осіб із Мар'їнської громади.

Зруйновані та випалені будинки, обстріли, що не вщухають, мирні мешканці, які не виходять з підвалів — так нині живе прифронтова Мар'їнка на Донеччині.