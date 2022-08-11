У Мар'їнці евакуаційна група потрапила під обстріл – поранено двох поліцейських

11 серпня 2022, 19:00

У Мар'їнці евакуаційна група потрапила під обстріл – поранено двох поліцейських

Під час обстрілу з боку російських військ Мар'їнкою Донецької області постраждали двоє людей з евакуаційної групи. Про це повідомили у поліції області.

Снаряд розірвався біля поліцейського автомобіля. У цей момент у салоні було п'ятеро людей похилого віку, вони не постраждали. Двоє з трьох правоохоронців зазнали осколкових поранень, водію перебило артерію. Незважаючи на кровотечу, вони продовжили рух, доки не доставили евакуйованих у безпечне місце.

Автомобілем прицільно вдарили з великокаліберного міномета. Поранені правоохоронці подолали 17 кілометрів на шляху до лікарні у місті Курахове, де хірурги зупинили кровотечу. До порятунку життя правоохоронців приєдналися колеги, які оперативно здали кров.

У лікарні Дніпра в одній палаті з поліцейськими лежить і врятований ними мешканець Красногорівки – його разом із п'ятирічною донькою витягли з-під завалів будинку.

Екіпаж «Білий ангел» евакуював понад 1500 осіб із Мар'їнської громади.

Зруйновані та випалені будинки, обстріли, що не вщухають, мирні мешканці, які не виходять з підвалів — так нині живе прифронтова Мар'їнка на Донеччині.

Ще за темою

Місця
Мар'їнка
Інше
наслідки обстрілу евакуація

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:04
У полоні окупантів перебуває 130 жінок, які вийшли з території «Азовсталі» - Верещук
15:57
Мерія Маріуполя попереджає, що опалення в окупованому місті не буде
14:15
У планах окупантів провести «суд» над військовополоненими ЗСУ у День незалежності України
13:42
Російські війська вдарили по території селища Піски Донецької області ракетами «Сонцепік»
13:26
За це відповідають люди у погонах: Резніков прокоментував розмінування Чонгара
11:28
«ДНР» заявила, що отруєнь аміаком не було: Як сьогодні виглядає Донецький пивзавод
11:24
У Херсонській області пошкоджено лінії високовольтних передач
10:42
Замах на Сальдо, «референдум» у Запорізькій області. Тиждень в окупації ►
10:20
«ДНР»: У Донецьку та під Горлівкою за добу загинули чотири мирні жителі
08:25
У Донецьку ліквідували витік аміаку на пивзаводі, є жертва та постраждалі
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
Всі новини
19:00
У Мар'їнці евакуаційна група потрапила під обстріл – поранено двох поліцейських
18:03
Радіаційне тло на ЗАЕС у нормі – «Енергоатом»
16:57
Зафіксовано «прильоти»: Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС
16:45
Чи евакуюють сім'ї з домашніми тваринами, пояснила Верещук
16:06
Що буде з переселенцями, які проживають у школах і садках, повідомили в Мінреінтеграції
16:04
У полоні окупантів перебуває 130 жінок, які вийшли з території «Азовсталі» - Верещук
15:57
Мерія Маріуполя попереджає, що опалення в окупованому місті не буде
15:34
Ніхто гроші не братиме: Обов'язкова евакуація передбачає розселення
14:59
В ООН закликають створити «демілітаризовану зону» навколо Запорізької АЕС
14:56
У п'ять населених пунктів Донеччини повернули електропостачання
14:17
Обов'язкову евакуацію розглядають для кількох регіонів. Можуть переїхати 500 тисяч людей
14:15
У планах окупантів провести «суд» над військовополоненими ЗСУ у День незалежності України
13:46
Витратили гроші та повернулися — такого не буде: Верещук закликала вивезти дітей з Донецької області
13:42
Російські війська вдарили по території селища Піски Донецької області ракетами «Сонцепік»
13:26
За це відповідають люди у погонах: Резніков прокоментував розмінування Чонгара
Всі новини
ВІДЕО
«ДНР» заявила, що отруєнь аміаком не було: Як сьогодні виглядає Донецький пивзавод
11 серпня, 11:28
Замах на Сальдо, «референдум» у Запорізькій області. Тиждень в окупації ►
11 серпня, 10:42
Російські війська обстріляли Краматорськ
11 серпня, 09:44

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти