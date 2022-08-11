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Зеленский призвал военных экспертов не раскрывать планы ВСУ

11 августа 2022, 23:51

Зеленский призвал военных экспертов не раскрывать планы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных экспертов не озвучивать деталей оборонных планов.

«Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов», – сказал он в видеообращении 11 августа.

Он отметил, что сейчас не время делать громкие заголовки – это «откровенно безответственное дело».

«Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях», – добавил президент.

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