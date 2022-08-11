Зеленський закликав військових експертів не розкривати плани ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський закликав військових експертів не озвучувати деталі оборонних планів.



«Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства та гучності заяв. Чим менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів», – сказав він у відеозверненні 11 серпня.



Він зазначив, що зараз не час робити гучні заголовки – це «відверто безвідповідальна справа».



«Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви повинні відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи контрнаступах», – додав президент.