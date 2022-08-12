У Пісок та під Бахмутом на Донеччині точаться бої — Генштаб

ЗСУ відбили кілька атак російської армії на Донеччині. У Пісок та в Бахмутському районі бої продовжуються. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Наголошується, що авіаційне угруповання противника підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.



На Слов'янському напрямку обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Вірнопілля, Богородичне, Шнурки, Курульки, Краснопілля, Долина та Залиман. Біля останнього російські сили завдали ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.



На Краматорському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. Вели наступ у напрямках Верхньокам'янського та Івано-Даріївки — успіху не мали, відійшли.



На Бахмутському напрямку противник вів обстріли з танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Залучив авіацію біля Виїмки, Івано-Дар'євки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.



«Внаслідок наступу у напрямку Горлівка — Зайцево противник частково мав успіх», — зазначили у Генштабі.



Також повідомляється, що окупанти вели наступальні бої у напрямках населених пунктів Івано-Дар'ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема — успіху не мали, відійшли. Після проведення перегрупування відновили наступ на Кодему, бойові дії продовжуються.



На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісок. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Водяного.



Окупанти намагалися вести наступальні бої у районах Спартака та Мар'їнки — успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля Пісок.



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