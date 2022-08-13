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Под Славянском уничтожили военную технику и личный состав оккупантов

13 августа 2022, 17:59

Под Славянском уничтожили военную технику и личный состав оккупантов

Украинские пограничники вместе с Силами обороны уничтожили российскую технику и личный состав оккупантов на Славянском направлении. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что украинские военные заметили движение техники оккупантов на противоположном берегу реки Северский Донец.

«Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов», — говорится в сообщении.

Также на наблюдательном посту обнаружили диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся форсировать реку. Пограничники открыли огонь, после чего противник с потерями отошел.

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