Під Слов'янськом знищили військову техніку та особовий склад окупантів

13 серпня 2022, 17:59

Під Слов'янськом знищили військову техніку та особовий склад окупантів

Українські прикордонники разом із Силами оборони знищили російську техніку та особовий склад окупантів на Слов'янському напрямі. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Зазначається, що українські військові помітили рух техніки окупантів на протилежному березі річки Сіверський Донець.

«З протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки та особовий склад окупантів», — йдеться у повідомленні.

Також на спостережному посту виявили диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася форсувати річку. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник із втратами відійшов.

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