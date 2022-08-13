Россияне обстрелами разрушили около 100 домов на Донетчине за сутки

Российские оккупанты за сутки обстрелами разрушили более 100 гражданских объектов в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.



Российская армия накрыла огнем Авдеевку, Бахмут, Краматорск, Торецк, Марьинку, пгт Северное, Карловку, Яковлевку, Галицыновку, Первомайское, Серебряное.



«Враг ударил по мирному населению из авиации, ракет "Искандер-9М723", реактивных систем"Град", "Ураган", "Смерч", артиллерии», — говорится в сообщении.



В МВД отметили, что за сутки разрушен и поврежден 101 объект – 94 жилых дома, детский сад, школа в селе Серебряное, два завода и другие.



Полицейские задокументировали происшедшее как военные преступления России, открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.