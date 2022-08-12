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В Краматорске при обстреле погибли два человека, 13 ранены

12 августа 2022, 21:25

В Краматорске при обстреле погибли два человека, 13 ранены

Два мирных жителя погибли и 13 получили ранения в результате ракетного удара российских войск по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

«Обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов, начался пожар в частном секторе. На месте работают правоохранители и спасатели. Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить», - говорится в сообщении.

В обладминистрации призвали жителей города к эвакуации.

Как сообщалось, российские войска ранее нанесли 11 ракетных ударов по городу.

В результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли 11 человек.

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