Росіяни обстрілами зруйнували близько 100 будинків на Донеччині за добу

13 серпня 2022, 18:36

Росіяни обстрілами зруйнували близько 100 будинків на Донеччині за добу

Російські окупанти за добу обстрілами зруйнували понад 100 цивільних об'єктів на Донеччині. Про це повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

Російська армія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар'їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне.

«Ворог ударив по мирному населенню з авіації, ракет "Іскандер-9М723", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії», — йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що за добу зруйновано та пошкоджено 101 об'єкт — 94 житлові будинки, дитячий садок, школу у селі Срібному, два заводи та інші.

Поліцейські задокументували те, що сталося як військові злочини Росії, відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) УКУ.

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