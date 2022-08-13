Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ під Авдіївкою та Пісками. Ідуть бої

13 серпня 2022, 19:11

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ під Авдіївкою та Пісками. Ідуть бої

Російські окупанти атакують міста вздовж лінії зіткнення на Донеччині. Жорстокі бої йдуть під Авдіївкою, Пісками, Красногорівкою та Мар'їнкою. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

На Слов'янському напрямі окупанти обстрілювали з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Вернопілля, Богородичного, Великої Комишувахи, Довгенького, Краснопілля, Долини та Дібрівного. Нанесли авіаудар у районі населеного пункту Залиман. Неподалік Нової Дмитрівки та Долини росіяни намагалися прорвати оборону наших військ, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку окупанти задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам'янського, Сіверського, Григорівки та Кривої Луки.

«Штурмовими діями противник намагався покращити тактичне становище поблизу Івано-Даріївки та Виїмки. Отримав жорстку відсіч і відступив», - зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку було зафіксовано обстріл військової та цивільної інфраструктури поблизу Часів Яру, Бахмута та ще семи населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Яківлівки, Спірного, Веселої Долини, Кодеми, Соледара, Бахмута, Зайцевого та Бахмутського.

Окупанти намагалися наступати біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мали. В окремих районах продовжуються бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар'їнка, Красногорівка та Олександрополь. Завдав авіаудар біля Мар'їнки.

«Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямах Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар'їнки та Пісок. Ідуть жорсткі бої», — йдеться у зведенні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали райони Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдали авіаційні удари по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного.

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