Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Зеленский: Россия бросила на Донбасс колоссальные ресурсы, идут тяжелые бои

13 августа 2022, 22:48

Зеленский: Россия бросила на Донбасс колоссальные ресурсы, идут тяжелые бои

Российские оккупанты направили для захвата Донбасса колоссальные военные ресурсы, там продолжаются тяжелые бои. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 13 августа.

«Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки здесь без изменений — Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут. Россия направила сюда колоссальный объем своих военных ресурсов — артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там — просто герои», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что попытки оккупантов наступать на Харьковском направлении постоянно проваливаются, а на юге ВСУ каждый день уничтожают силы и средства российской армии.

«Ни одного дня не теряем, уменьшаем потенциал оккупантов», — добавил Зеленский.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:42
Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►
20:57
Российские коммунальщики, которых «кинула» с зарплатой «ЛНР», пожаловались Путину
20:35
В оккупированной Горловке после обстрела горит здание «Углеснаба»
16:30
«ДНР» отменила плату за водоснабжение
15:14
«ДНР»: В Донецке в Куйбышевском районе погиб мужчина
14:39
Как «ДНР»: «ЛНР» заявила, что будет платить пенсионерам минимум по 10 тысяч рублей
12:58
«ЛНР» заявила об аварии на шахте, известно о погибшем и пострадавшем
11:52
К отопительному сезону не готов ни один захваченный Россией город Луганщины — Гайдай
09:47
В Горловке под обстрел попал оптовый рынок
09:06
«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов погибли три человека
23:59
Авдеевка и Курахово в огне. Медведев приехал в Луганск. Главное за день ►
18:06
«ДНР»: Число раненных при обстреле Кировского района Донецка возросло до трех
18:02
В оккупированной Горловке – пожар на территории химического завода (дополнено)
16:25
«ДНР» сообщила, сколько и кому собирается платить пенсий на захваченных территориях
15:58
На территории Кинбурнской косы не утихают лесные пожары
все новости
00:03
Центр Донецка попал под обстрел
23:42
Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►
23:00
Более 200 прилетов: Россияне обстреляли приграничные громады на Сумщине
22:48
Зеленский: Россия бросила на Донбасс колоссальные ресурсы, идут тяжелые бои
22:12
Прорывался на фронт: Экс-командира боевиков «ДНР» Гиркина задержали в Крыму
21:27
Оккупанты обстреляли Николаев, есть пострадавшие
20:57
Российские коммунальщики, которых «кинула» с зарплатой «ЛНР», пожаловались Путину
20:35
В оккупированной Горловке после обстрела горит здание «Углеснаба»
19:58
ВСУ разбили уже пятую часть российских войск в Украине — Залужный
19:11
Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ под Авдеевкой и Песками. Идут бои
18:36
Россияне обстрелами разрушили около 100 домов на Донетчине за сутки
17:59
Под Славянском уничтожили военную технику и личный состав оккупантов
17:32
У Зеленского объяснили, зачем оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС
16:50
Из Донецкой области уезжают 500-700 человек в сутки — Кириленко
16:30
«ДНР» отменила плату за водоснабжение
все новости
ВИДЕО
Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►
13 августа, 23:42
В Донецке из-за обстрела сгорел склад «Донтехснаба»
12 августа, 13:49
Ракетный удар по Курахово: Повреждены дома и центр, где ночевали переселенцы
12 августа, 11:53

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты