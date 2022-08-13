Зеленский: Россия бросила на Донбасс колоссальные ресурсы, идут тяжелые бои

Российские оккупанты направили для захвата Донбасса колоссальные военные ресурсы, там продолжаются тяжелые бои. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 13 августа.



«Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки здесь без изменений — Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут. Россия направила сюда колоссальный объем своих военных ресурсов — артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там — просто герои», — подчеркнул президент.



Он также отметил, что попытки оккупантов наступать на Харьковском направлении постоянно проваливаются, а на юге ВСУ каждый день уничтожают силы и средства российской армии.



«Ни одного дня не теряем, уменьшаем потенциал оккупантов», — добавил Зеленский.