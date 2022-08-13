Зеленський: Росія кинула на Донбас колосальні ресурси, точаться важкі бої

Російські окупанти направили для захоплення Донбасу колосальні військові ресурси, там точаться важкі бої. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 13 серпня.



«Жорстокі бої продовжуються на Донбасі. Найгарячіші точки тут без змін — Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут. Росія надіслала сюди колосальний обсяг своїх військових ресурсів — артилерія, техніка, люди. Усі наші захисники та захисниці там — просто герої», — наголосив президент.



Він також зазначив, що спроби окупантів наступати на Харківському напрямку постійно провалюються, а на півдні ЗСУ щодня знищують сили та засоби російської армії.



«Жодного дня не втрачаємо, зменшуємо потенціал окупантів», - додав Зеленський.