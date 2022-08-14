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Российские войска безуспешно пытаются оккупировать всю Луганскую область — ОВА

14 августа 2022, 10:16

Российские войска безуспешно пытаются оккупировать всю Луганскую область — ОВА

Вооруженные силы Украины смогли отбросить от поселков Спорное и Серебрянка российские войска, которые пытаются завершить оккупацию Луганской облсти. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двоих бои идут до сих пор», — отметил он.

По его словам, россияне после довольно быстрого захвата Лисичанска не могут преодолеть расстояние меньше площади этого города.

«Да, выжигают землю вокруг, но каждый последующий километр им покоряется после значительных потерь», — подчеркнул Гайдай.

По информации главы ОВА, вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары. Только за ночь на 14 августа артиллерийские подразделения оккупантов 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением.

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