Російські війська безуспішно намагаються окупувати всю Луганську область

14 серпня 2022, 10:16

Російські війська безуспішно намагаються окупувати всю Луганську область

Збройні сили України змогли відкинути від селищ Спірне і Серебрянка російські війська, які намагаються завершити окупацію Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

 «Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох бої точаться досі», — зазначив він.

 За його словами, росіяни після досить швидкого захоплення Лисичанська не можуть подолати відстань меншу за площу цього міста.

«Так, випалюють землю навколо, але кожен наступний кілометр їм підкоряється після значних втрат», — наголосив Гайдай.

За інформацією голови ОВА, навколо десяти міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовано ракетні удари. Лише за ніч на 14 серпня артилерійські підрозділи окупантів 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням.

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