К отопительному сезону не готов ни один захваченный Россией город Луганщины — Гайдай

К отопительному сезону не готов ни один захваченный войсками РФ после 24 февраля город Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, оккупанты бьют по городам Донецкой области с территории Луганщины. При этом небольшая часть области держится: россияне ее не захватили.



Также Гайдай рассказал о том, что оккупанты готовятся к «референдуму»: агитируют людей, готовят помещения.



«Есть большая вероятность, что Попасная — не первый город, который РФ откажется восстанавливать… (Дмитрий) Медведев, на днях побывавший на оккупированной Луганщине, "поставил в угол" (Леонида) Пасечника за слова о невосстановлении Попасной, мол, не нужно озвучивать населению то, что Россия не собирается восстанавливать», — сообщил глава Луганщины.



Гайдай проинформировал и о том, что оккупанты закрывают интернаты и другие социальные учреждения, потому что не в состоянии их финансировать.