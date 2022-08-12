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Авдеевка и Курахово в огне. Медведев приехал в Луганск. Главное за день ►

12 августа 2022, 23:59

Авдеевка и Курахово в огне. Медведев приехал в Луганск. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Удар по Краматорску и Славянску. Снаряды приземлились в частный сектор.
  • Курахово в огне. Ракетный удар унес жизни двух человек.
  • Авдеевка продолжает бить рекорды в области по количеству российских обстрелов. В городе продолжается эвакуация.
  • Выехать из Донецкой области придется всем — тепла этой зимой хватит на чуть более 200 тысяч человек.
  • В оккупированном Старобельске взорвался автомобиль с «начальником МРЭО».
  • Экс-президент РФ Дмитрий Медведев приехал в Луганск. Встретился с главарями группировок боевиков.
  • Обстрелы в Донецке — горят гаражи в районе шахты Калинина, сгорел склад «Донтехснаб».
  • Попадания в Макеевке, есть раненые. В Горловке пожар на заводе «Стирол».

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