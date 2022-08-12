Авдеевка и Курахово в огне. Медведев приехал в Луганск. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Удар по Краматорску и Славянску. Снаряды приземлились в частный сектор.

Курахово в огне. Ракетный удар унес жизни двух человек.

Авдеевка продолжает бить рекорды в области по количеству российских обстрелов. В городе продолжается эвакуация.

Выехать из Донецкой области придется всем — тепла этой зимой хватит на чуть более 200 тысяч человек.

В оккупированном Старобельске взорвался автомобиль с «начальником МРЭО».

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев приехал в Луганск. Встретился с главарями группировок боевиков.

Обстрелы в Донецке — горят гаражи в районе шахты Калинина, сгорел склад «Донтехснаб».

Попадания в Макеевке, есть раненые. В Горловке пожар на заводе «Стирол».