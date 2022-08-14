Антоновский мост в Херсоне снова подвергся ракетному удару

Вооруженные силы Украины в ночь на 14 августа в очередной раз ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



«Снова нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной», — рассказала Гуменюк.



При этом она отметила, что удары ВСУ по мостам в Херсонской области затрудняют для оккупантов перевозку тяжелой техники и боеприпасов. Однако Гуменюк подчеркнула, что это не значит, что мосты полностью повреждены. Эту информацию уточняют специалисты.



«Сейчас мы видим и наблюдаем, как руководящий состав тех военных подразделений понемногу использует эти остатки транспортных путей для эвакуации на левый берег для того, чтобы чувствовать себя в безопасности», — добавила спикер.