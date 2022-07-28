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«Единая Россия» сбежала из Херсона после обстрела Антоновского моста

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28 июля 2022, 19:26

«Единая Россия» сбежала из Херсона после обстрела Антоновского моста

Представительство партии «Единая Россия» прекратило деятельность в Херсоне после обстрела Антоновского моста. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций.

«Обстрел Антоновского моста, который был своеобразной "дорогой жизни" для оккупантов во временно оккупированном Херсоне, кроме логистического, имел и большой психологический эффект. Первой из украинского города, что символически, сбежала "Единая Россия". Путинская партия объяснила это тем, что больше не может осуществлять в нем свою "гуманитарную деятельность"», — говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что условия для оккупантов в Херсонской области становятся все более тяжелыми, и это даже признают пророссийские военные Telegram-каналы, откровенно констатирующие, что «проблема с поступательными попытками ВСУ отрезать правобережную группировку ВС РФ от поставок не решается».

«История с Антоновским мостом интересна и тем, как главные херсонские коллаборационисты Стремоусов и Сальдо наперегонки уверяли, что двигаться по мосту можно и "проблем со снабжением областного центра не будет, несмотря на успешные удары ВСУ по мостам". По идее, начинают понимать, что если уже "Единая Россия" сворачивает деятельность своего "гуманитарного центра" (штаба по сбору личных данных для проведения "референдума"), то и им скоро придется убегать», — добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Информацию о приостановке работы «гуманитарного центра» «Единой России» в Херсоне после обстрела Антоновского моста через Днепр официально подтвердили в партии. Замруководителя фракции «Единой России» Игорь Кастюкевич, который курирует партию в Херсонской области, заявил, что «пока мост закрыт и доехать по нему, чтобы доставить гуманитарную помощь, невозможно».

«Сейчас решается вопрос, как переформатировать работу центра в сложившихся условиях. В ближайшие два-три дня мы обязательно выправим ситуацию, и центр все-таки будет работать», — уверяет Кастюкевич.

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила нанесение ВСУ ударов по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Она сказала, что обстрел украинскими артиллеристами был филигранным.

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