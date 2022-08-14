Антонівський міст у Херсоні знову зазнав ракетного удару

Збройні сили України в ніч на 14 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні. Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.



«Знову завдано удару по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний», — розповіла Гуменюк.



При цьому вона зазначила, що удари ЗСУ мостами в Херсонській області ускладнюють для окупантів перевезення важкої техніки та боєприпасів. Однак Гуменюк наголосила, що це не означає, що мости повністю пошкоджені. Цю інформацію уточнюють спеціалісти.



«Зараз ми бачимо і спостерігаємо, як керівний склад тих військових підрозділів потроху використовує ці залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег для того, щоб почуватися в безпеці», — додала спікер.