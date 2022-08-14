Внаслідок обстрілу Енергодару загинув працівник Запорізької АЕС

Сьогодні, 14 серпня, російські окупанти знову обстріляли Енергодар, в результаті загинула одна людина та ще двоє отримали поранення. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.



Він уточнив, що сьогодні з 15:00 до 15:30 росіяни зробили щонайменше 6 пострілів по Енергодару.



«Внаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович», — повідомив Орлов.



За його словами, чоловік загинув у 1-му мікрорайоні, під час обстрілу він вигулював собаку. Тварина також не вціліла.



Орлов додав, що ще двоє мешканців міста отримали поранення та доставлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.