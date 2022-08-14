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Зеленский — россиянам: Если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь

14 августа 2022, 22:26

Зеленский — россиянам: Если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь

Президент Владимир Зеленский обратился к россиянам с призывом бороться и активно выступать против войны в Украине. Об этом он сказал в своем видеообращении 14 августа.

«Работаем над новыми санкциями против России и над тем, чтобы простимулировать граждан государства-террориста почувствовать свою часть ответственности за то, что происходит», - сказал президент.

По его словам, «дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов это должно привести к соответствующим решениям».

Зеленский подчеркнул, что «когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к соучастию», а отказ от реальной борьбы становится помощью этому злу.

«Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом — ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны», — сказал Зеленский.

По его словам, в ближайшее время Верховная Рада примет решение о продолжении военного положения и мобилизации, поскольку причины этому очевидны, жестокие обстрелы со стороны России не прекращаются каждый день. А Украина делает все возможное на всех фронтах, чтобы защищаться и освобождать свою территорию.

«Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени будет продолжаться эта война. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор», — подчеркнул глава государства.

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