Зеленський — росіянам: Якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретеся

Президент Володимир Зеленський звернувся до росіян із закликом боротися та активно виступати проти війни в Україні. Про це він сказав у своєму відеозверненні 14 серпня.



«Працюємо над новими санкціями проти Росії і над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається», - сказав президент.



За його словами, «дискусія про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою, це має привести до відповідних рішень».



Зеленський наголосив, що «коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до співучасті», а відмова від реальної боротьби стає допомогою цього злу.



«Якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, то ви не боретеся, а значить, цим ви підтримуєте. І де б ви не знаходилися – як на території Росії, так і за кордоном – ваш голос має звучати на підтримку України, а отже, проти цієї війни», – сказав Зеленський.



За його словами, найближчим часом Верховна Рада ухвалить рішення про продовження військового стану та мобілізації, оскільки причини цього очевидні, жорстокі обстріли з боку Росії не припиняються щодня. А Україна робить все можливе на всіх фронтах, аби захищатись та звільняти свою територію.



«Чим сильнішою буде Україна, тим слабшою буде Росія, а отже, менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі повинен робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія і ті, хто підтримує війну, платили все більшу ціну за російський державний терор», — підкреслив глава держави.