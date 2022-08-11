Эвакуируют ли семьи с домашними животными, пояснила Верещук

Люди, которые планируют эвакуироваться, могут брать с собой домашних животных. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга на тему эвакуации.



«Иногда человек не принимает решение эвакуироваться, только потому что некуда деть домашнее животное», — отметила Верещук.



И бросить на произвол животное невозможно, подчеркнула министр. Поэтому, пояснила она, было принято решение позволять эвакуироваться с домашними животными.



По словам министра, в местах компактного проживания иногда возникают конфликты из-за кошек и собак. Однако все ответственные за расселение ВПЛ должны содействовать тому, чтобы домашние любимцы переезжали со своими хозяевами.



«Мы должны сделать все, чтобы для таких семей были созданы условия», — резюмировала Верещук.