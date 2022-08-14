Обов'язкова евакуація: З Авдіївки та Очеретиного організовано вивезли перших мешканців

На Донеччині з прифронтових Авдіївської та Очеретинської громад організовано евакуювали перших мешканців. Їх привезли до Черкащини. Здебільшого погодилися виїхати люди з інвалідністю та літні. Як це відбувалося, бачили журналісти «Новин Донбасу».



Авдіївка — зараз одна з найгарячіших точок на Донеччині, обстріли там тривають практично постійно. Тому евакуювати людей дедалі складніше. У зв'язку з бойовими діями з Авдіївки та Очеретино інших населених пунктів на лінії вогню місцевих жителів спочатку перевезли до Покровська на броньованих автомобілях, потім пересадили в один автобус і відправили до Умані. Цивільних супроводжували представники місцевих військових адміністрацій.



За допомогою волонтерів 11 серпня Авдіївська міська та Очеретинська сільська військові адміністрації евакуювали 22 особи.



Евакуація з Донецької області розпочалася 1 серпня. За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, вперше за часи незалежності України уряд вдався саме до обов'язкової евакуації.



«Використовували статтю 33 Кодексу цивільного захисту України, яка передбачає підстави, у зв'язку з якими таку обов'язкову евакуацію може бути запроваджено», — пояснила Верещук.



У зв'язку з цим у всіх територіальних громадах Донецької області максимально поширюють інформацію щодо можливостей евакуації для цивільних осіб, які їм надають безкоштовно. Це транспортування до безпечних районів, розселення, харчування, медична, психологічна допомога, а також виплати. Все це отримають і 22 мешканці Авдіївки та Очеретиного, які виїхали днями.



За словами Ірини Верещук, першочергові виплати становлять 2000 гривень на дорослу людину, 3000 гривень на кожну дитину, а також 3000 гривень на людей з інвалідністю. Буквально два дні тому уряд прийняв рішення допомагати ноутбуками багатодітним сім'ям з дітьми шкільного віку, щоб вони могли розпочати навчальний рік.



З початку серпня із Донецької області евакуювали 3908 мирних жителів. Загалом у зоні бойових дій залишаються близько 250 000 людей, з них близько 50 000 діти. В уряді наголошують, що найімовірніше обов'язкову евакуацію оголосять і в інших областях. Йдеться про південь України, де бої активізуються. Можливо, це буде і Харківська область, де російські війська методично розбивають об'єкти комунальної інфраструктури та житлові будинки.



Загалом Ірина Верещук говорить про 500 000 людей, яких потрібно буде переселити до інших районів України.



За даними українського Червоного Хреста, з 24 лютого організація евакуювала понад 265 000 осіб із різних областей. Тут наголошують: останнім часом, незважаючи на бойові дії, кількість бажаючих виїхати не зростає. В областях, де ведуться бойові дії, залишилися переважно ті, хто не хоче виїжджати.



Водночас в українському Червоному Хресті закликають місцевих жителів евакуюватися хоча б на час майбутньої зими, бо без опалення та комунікацій вижити буде дуже складно.