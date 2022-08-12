Теплом можно обеспечить 235 тысяч жителей Донетчины. Остальным нужно эвакуироваться

В отопительный сезон в дома жителей Донецкой области не будет поставляться тепло из-за отсутствия газа. И жителям Донецкой области необходимо эвакуироваться. Об этом рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге по оперативной ситуации в регионе.



Власти предполагают, что в осенне-зимний период проживать на территории региона будут не более 235 тысяч человек — именно на такое количество проводятся расчеты. И такое количество населения можно обеспечить теплом.



«Такой расчет также обусловлен электрическим напряжением, которое мы сможем подавать в многоэтажные дома, ведь мы понимаем, что люди будут переходить на электрообогреватели», — сказал Кириленко.



Также теплом будут обеспечивать за счет использования металлических печей.



Кроме того, глава области рассказал, что на Донетчине продолжают работать угольные предприятия — в Покровске, относительно удаленном от линии фронта, а также в Курахово. Власти, по его словам, максимально заинтересованы в том, чтобы обеспечить безопасную работу для шахтеров.

Ранее Кириленко сообщил, что учреждения и объекты критической инфраструктуры на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области — работают.