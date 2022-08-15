17 ноября суд в Нидерландах вынесет вердикт по делу о сбитии самолета МН17

17 ноября суд в Нидерландах огласит вердикт по делу об убийстве 298 пассажиров и экипажа «Боинга» «Малайзийских авиалиний», который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Об этом сообщает Reuters.



Обвиняемые по делу — бывший командующий силами группировки «ДНР» Игорь Гиркин, отставной офицер ГРУ российской армии Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов и Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения группировки «ДНР». Российского военного Пулатова в суде представляют нидерландские адвокаты, остальных обвиняемых судят заочно.



Международное следствие считает указанных лиц ответственными за организацию доставки из РФ зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет МН17.

23 июня на основании доказательств, которыми располагает правовой комитет ПАСЕ, депутаты ассамблеи сочли наиболее вероятным то, что МН17 «был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российскими военными». В Кремле назвали эти выводы ПАСЕ абсурдными.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.