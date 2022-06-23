ПАСЕ признала ответственность РФ за крушение рейса МН17 над Донбассом

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала, что в 2014 году самолет рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донбассом из российского «Бука». Об этом сообщает DW.



Резолюция ПАСЕ «Обеспечение ответственности за гибель самолета рейса МН17» была единогласно принята в четверг, 23 июня, во время пленарного заседания в Страсбурге.



«Власти РФ распространяют дезинформацию, намеренно запутывая следствие. Факты указывают на то, что самолет рейса МН17 в 2014 году был сбит ракетой "Бук"», — говорится в резолюции ПАСЕ.



На основании доказательств, которыми располагает правовой комитет ПАСЕ, депутаты ассамблеи сочли наиболее вероятным то, что МН17 «был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российскими военными».



В документе отмечается, что ПАСЕ «поражена неспособностью российских властей добросовестно сотрудничать с Советом безопасности Нидерландов и Международной следственной группой» по делу МН17.



Дебаты и голосование за резолюцию проходили в сессионном зале ПАСЕ в присутствии родственников жертв погибших в авиакатастрофе МН17 и короля Нидерландов.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.



Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.



19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это бывший офицер ФСБ, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник игру генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник игру Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».



Окружной суд Гааги в марте 2020 начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.