Прорывался на фронт: Экс-командира боевиков «ДНР» Гиркина задержали в Крыму

Фото задержанного в Крыму Игоря Гиркина опубликовали российские Тelegram-каналы

Бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали в оккупированном Крыму. Он сбрил усы и ехал с поддельными документами в Украину. Об этом пишут российские Тelegram-каналы.



Как заявил соратник Гиркина Александр Жучковский, Стрелков «действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму».



Жучковский уверяет, что «никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новоросии не собирался», а то, что он не может попасть на фронт — «большое политическое преступление».



Антивоенный канал «Сеятель ветра» опубликовал фото Гиркина и его паспорта на имя Сергея Рунова, по которому экс-командир боевиков «ДНР» пытался проехать через Крым. Документ был выдан в 2015 году.

«Вряд ли опытный и узнаваемый ФСБшник стал бы ехать по липовым документам, если бы не имел неких гарантий или договоренностей», — отмечают в Тelegram-канале.



Ранее о том, что Гиркин пользовался «паспортом прикрытия», выданным российскими спецслужбами, заявили расследователи Bellingcat и The Insider. Гиркин в 2014 году утверждал, что до 31 марта 2013 года служил в российском ФСБ в звании полковника, а затем был «отчислен из части». Но, как узнали расследователи, по меньшей мере с ноября 2014 года по февраль 2016 года он пользовался внутренним российским паспортом на имя Сергея Рунова.