17 листопада суд у Нідерландах винесе вердикт у справі про збиття літака МН17

Сімнадцятого листопада суд у Нідерландах оголосить вердикт у справі про вбивство 298 пасажирів та екіпажу «Боїнгу» «Малайзійських авіаліній», який був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Про це повідомляє Reuters.



Обвинувачені у справі — колишній командувач сил угрупування «ДНР» Ігор Гіркін, відставний офіцер ГРУ російської армії Сергій Дубинський, підполковник запасу ВДВ армії Росії Олег Пулатов і Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідпідрозділу угрупування «ДНР». Російського військового Пулатова у суді представляють нідерландські адвокати, решту обвинувачених судять заочно.



Міжнародне слідство вважає зазначених осіб відповідальними за організацію доставки з РФ зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого було збито літак МН17.

23 червня на підставі доказів, які має правовий комітет ПАРЄ, депутати асамблеї визнали найбільш ймовірним те, що МН17 «був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російськими військовими». У Кремлі назвали ці висновки ПАРЄ абсурдними.



«Боїнг» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту літака було 298 людей, всі вони загинули.



У березні 2020 року в Нідерландах розпочався судовий процес над чотирма обвинуваченими в трагедії рейсу МН17 Малайзійських авіакомпаній.



Слухання відбуваються за відсутності обвинувачених — трьох громадян Росії та одного українця — Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.



Міжнародна слідча група дійшла висновку , що комплекс «Бук», з якого збили «Боїнг», належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО, що базується у російському Курську. Влада Росії свою причетність до трагедії заперечує.



У травні 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватила Росію в причетності до краху «Боїнга» MH17 над Донбасом.