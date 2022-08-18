У Херсоні з'явився мобільний оператор «ДНР» «Фенікс»

18 серпня 2022, 15:10

У Херсоні з'явився мобільний оператор «ДНР» «Фенікс»

У захопленому російськими військами Херсоні з'явився мобільний оператор угруповання «ДНР» «Фенікс».

Як повідомляє так звана «військово-цивільна адміністрація» Скадовського району Херсонської області, жителі можуть безплатно отримати дві сім-картки — їх дають за паспортом.

Зараз роздачею сім-карток «Фенікса» займаються троє людей у будівлі, де раніше розташовувалося відділення «Укрпошти».

«Фенікс» — це мобільний оператор «ДНР», який був запущений у 2015 році на захоплених у Донецьку потужностях українського оператора «Київстар».

У травні абонентам оператора мобільного зв'язку «Фенікс» («ДНР») було присвоєно російський телефонний код +7 та код «регіону» 949 для закордонних дзвінків, а абонентам оператора «Лугаком» («ЛНР») +7959.

Стаціонарний телефонний зв'язок на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території перевели на російський код із 1 серпня, на підконтрольному «ЛНР» — з 25 липня.

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