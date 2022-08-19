У Запорізькій області під час обстрілу важко поранено дівчинку

19 серпня 2022, 23:45

У Запорізькій області під час обстрілу важко поранено дівчинку

Внаслідок обстрілу селища Шевченківського Запорізької області було тяжко поранено дитину, крім цього постраждали двоє дорослих. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

«Сьогодні. Село Шевченківське Запорізького району. Восьмирічна дитина тяжко поранена внаслідок ворожої атаки. Наразі дівчинка перебуває у лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Вона вже прооперована на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні. Стан стабільно тяжкий», - написав Старух у Telegram.

Крім цього, двоє дорослих зазнали поранень середньої тяжкості.

Близько десяти будинків у селищі пошкоджено.

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