«ЛНР» решила забирать жилье у должников за коммуналку

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории решили изымать недвижимость у должников по оплате коммунальных услуг в «госсобственность».

Как сообщает так называемое «правительство», утвержден «порядок обращения недвижимости в госсобственность».



«Основанием для обращения недвижимого имущества в государственную собственность является неоплата собственником на протяжении пяти и более лет ни одной из жилищно-коммунальных услуг. Действие документа не распространяется на объекты, собственники которых до момента вступления в силу порядка заключили договор реструктуризации задолженности», — заявили в «ЛНР».



Отмечается, что подать заявление «об обращении недвижимости в госсобственность» в оккупационную «администрацию» могут «государственные органы», предприятия, учреждения, физические лица.



Собственникам изъятой недвижимости «ЛНР» намерена платить компенсацию: 35 тысяч рублей за квадратный метр общей площади. Уточняется, что компенсацию «ЛНР» не будет начислять тем, кто участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии.