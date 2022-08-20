«ЛНР» вирішила забирати житло у боржників за комуналку

20 серпня 2022, 16:12

«ЛНР» вирішила забирати житло у боржників за комуналку

На підконтрольній угрупуванню «ЛНР» території вирішили вилучати нерухомість у боржників з оплати комунальних послуг у «держвласність».

Як повідомляє так званий «уряд», затверджено «порядок передачі нерухомості у держвласність».

«Підставою для передачі нерухомого майна у державну власність є несплата власником протягом п'яти та більше років жодної з житлово-комунальних послуг. Дія документа не поширюється на об'єкти, власники яких до моменту набрання чинності порядку уклали договір реструктуризації заборгованості», — заявили в «ЛНР».

Зазначається, що подати заяву «про передачу нерухомості у держвласність» до окупаційної «адміністрації» можуть «державні органи», підприємства, установи, фізичні особи.

Власникам вилученої нерухомості «ЛНР» має намір платити компенсацію: 35 тисяч рублів за квадратний метр загальної площі. Уточнюється, що компенсацію «ЛНР» не нараховуватиме тим, хто брав участь у бойових діях на боці української армії.

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