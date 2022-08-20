Российская ракета, летевшая на Вознесенск, могла быть нацелена на Южноукраинскую АЭС

Российские оккупанты сегодня ударили по городу Вознесенск, который расположен вблизи Южноукраинской атомной электростанции. Обстрел зоны наблюдения АЭС является актом ядерного терроризма, сообщает прес-служба «Энергоатома».



«Сам факт обстрела зоны наблюдения Южноукраинской АЭС является очередным циничным актом ядерного терроризма России. Ведь на месте обнаружены обломки попавшей в дом вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена как раз в сторону АЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта», — говорится в сообщении.



В «Энергоатоме» напомнили, что в марта ВСУ остановили оккупантов, и им не удалось захватить АЭС. Тогда именно вблизи Вознесенска сотрудники СБУ задержали трех российских военных, скрывавшихся в заброшенных зданиях. Все трое входили в состав группировки, планировавшей захват станции.

Днем 20 августа оккупанты нанесли ракетный удар по городу Вознесенск Николаевской области. Российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По предварительной информации, двенадцать человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии.