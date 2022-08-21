Запорізька АЕС працює із ризиком порушення норм радіаційної безпеки — «Енергоатом»

Періодичні обстріли Запорізької атомної електростанції російськими військами спричинили серйозний ризик для її безпечного функціонування. ЗАЕС зараз працює із ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Про це заявили в «Енергоатомі».



«5 серпня в результаті атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох енергоблоків, що працюють, тепер відключено. При обстрілі серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, висока й пожежна небезпека», - повідомили в компанії.



В «Енергоатомі» зазначили, що в серпні в результаті російських обстрілів ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу, відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750), постраждала одна з перехідних галерей, по якій персонал переходить зі спецкорпусів до енергоблоків (естакаду), в будівлі вибиті вікна. Також окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС та призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.



«Український персонал станції продовжує працювати та докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень... Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати та виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми», — йдеться у повідомленні.



В «Енергоатомі» наголосили, що ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб змусити Росію звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль української влади.

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