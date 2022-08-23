Мэра Константиновки арестовали с правом залога

Мэр Константиновки Донецкой области Олег Азаров решением суда арестован с правом внесения залога. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.



«По ходатайству прокурора <...> судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 496 200 гривен залога», — отмечается в сообщении.



Азарова подозревают в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).



По данным следствия, в начале апреля мэр Константиновки вместо выполнения задач территориальной обороны города завладел оборонными средствами в сумме более 363 тысяч гривен.