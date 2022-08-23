Мера Костянтинівки заарештували із правом застави

23 серпня 2022, 16:18

Мера Костянтинівки заарештували із правом застави

Мера Костянтинівки Донецької області Олега Азарова рішенням суду заарештовано з правом внесення застави. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

«За клопотанням прокурора <...> суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 496 200 гривень застави», — наголошується в повідомленні.

Азарова підозрюють у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, на початку квітня мер Костянтинівки замість виконання завдань територіальної оборони міста заволодів оборонними коштами у сумі понад 363 тисячі гривень.

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