Мера Костянтинівки заарештували із правом застави

Мера Костянтинівки Донецької області Олега Азарова рішенням суду заарештовано з правом внесення застави. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.



«За клопотанням прокурора <...> суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 496 200 гривень застави», — наголошується в повідомленні.



Азарова підозрюють у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).



За даними слідства, на початку квітня мер Костянтинівки замість виконання завдань територіальної оборони міста заволодів оборонними коштами у сумі понад 363 тисячі гривень.